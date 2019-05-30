Путин пообщался с 56-летним студентом школы программирования

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Путин пообщался с 56-летним студентом школы программирования

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Владимир Путин. Фото © РИА "Новости" / Михаил Климентьев 

Президент России Владимир Путин во время посещения учреждённой Сбербанком школы программирования "Школа 21" кратко пообщался с несколькими студентами.

Один из них оказался старше многих из своих однокурсников — мужчине 56 лет. Он рассказал главе государства о том, как учащиеся обмениваются опытом и сдают проекты.

Другой студент, стоматолог по образованию, сообщил российскому лидеру о перспективах использования искусственного интеллекта в медицине.

Одна из учащихся, ранее получившая образование дизайнера, уточнила, что на этапе отбора в школу занималась по 10−12 часов ежедневно.

Во время посещения "Школы 21" российскому лидеру показали технологию распознавания лиц.

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