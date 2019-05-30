Иван Краско остался без жилья из-за бывших жён

Вся недвижимость актёра была поделена между собой его бывшими жёнами. Единственное, что осталось у артиста, — баня в родном селе.

Советский и российский актёр Иван Краско фактически стал бездомным. Всё его жилое имущество отошло родственникам и бывшим жёнам. Об этом сообщает "Собеседник".

Народный артист лишился всей недвижимости: загородного дома, дачи и квартиры под Санкт-Петербургом. По словам соседей, в коттедже в посёлке Керро, где соседом Краско долгое время был Михаил Боярский, "всё лето "пасутся" бывшие, нынешние, будущие жёны Ивана и их родственники".

Дача, которая осталась от покойного старшего сына Андрея, была впоследствии продана. На вырученные деньги, как сообщается, третья жена 88-летнего артиста съездила в США и Италию.

На данный момент Краско проживает в небольшой комнате в квартире экс-супруги в Санкт-Петербурге. Жилплощадь в центре города он ранее отписал бывшей жене Наталье Вяль, в браке с которой у актёра родились сыновья Иван и Фёдор.

Единственное имущество артиста — маленькая баня в родном селе Вартемяги Ленинградской области. По словам Краско, в будущем он планирует сделать из неё дом, где будет жить после окончания актёрской карьеры.

Ранее Лайф писал, что народный артист РФ Иван Краско официально развёлся со своей женой Натальей Шевель, которая младше него на 60 лет. Ученица актёра стала его четвёртой женой в 2015 году.