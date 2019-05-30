Греф рассказал Лайфу, как повысить доходы россиян

Читайте также

Греф рассказал Лайфу, как повысить доходы россиян

635

Внедрение искусственного интеллекта способно поднять доходы россиян. По крайней мере, такое мнение в беседе с Лайфом высказал глава Сбербанка Герман Греф.

Внедрять искусственный интеллект. Вы сегодня слышали, — ответил он на вопрос, как повысить доходы граждан.

Росстат ранее опубликовал исследование, согласно которому 48,2% жителей страны денег хватает лишь на покупку еды, одежды и товаров первой необходимости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле трезво оценивают экономическое положение жителей страны.

Что касается искусственного интеллекта, то совещание по развитию этой сферы сегодня провёл глава государства Владимир Путин. Российский лидер, в частности, призвал увеличить финансирование в сфере ИИ и заявил, что властелином мира станет тот, кто сможет стать монополистом в этой сфере.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×