Греф рассказал Лайфу, как повысить доходы россиян

Внедрение искусственного интеллекта способно поднять доходы россиян. По крайней мере, такое мнение в беседе с Лайфом высказал глава Сбербанка Герман Греф.
— Внедрять искусственный интеллект. Вы сегодня слышали, — ответил он на вопрос, как повысить доходы граждан.
Росстат ранее опубликовал исследование, согласно которому 48,2% жителей страны денег хватает лишь на покупку еды, одежды и товаров первой необходимости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле трезво оценивают экономическое положение жителей страны.
Что касается искусственного интеллекта, то совещание по развитию этой сферы сегодня провёл глава государства Владимир Путин. Российский лидер, в частности, призвал увеличить финансирование в сфере ИИ и заявил, что властелином мира станет тот, кто сможет стать монополистом в этой сфере.
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