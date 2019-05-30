Москвичей в ближайшие часы ждут ливни, гроза, град и сильный ветер

Столичный главк МЧС выпустил экстренное предупреждение о непогоде. По данным ведомства, в ближайшие часы москвичей ждут ливни, гроза, град и порывы ветра до 20 метров в секунду.

— В ближайшие один-два часа с сохранением до 21:00 30 мая в Москве ожидается ливневый дождь, гроза, град, при грозе — шквалистое усиление ветра с порывами 15−20 м/с, — пояснили в ведомстве.

Спасатели предупреждают, что водителям нужно быть аккуратными на дороге и держать дистанцию. Оставлять авто стоит подальше от деревьев и слабо укреплённых конструкций. Пешеходам рекомендуют не укрываться от дождя под деревьями и шаткими конструкциями.