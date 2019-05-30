Пентагон запретит пользоваться услугами России при космических пусках

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Пентагон запретит пользоваться услугами России при космических пусках

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Фото © Flickr / David B. Gleason

Министерство обороны США включило Россию в список государств, услугами которых будет запрещено пользоваться при проведении космических пусков. Запрет вступит в силу 31 декабря 2022 года, сообщается в документе на сайте американского федерального реестра.

В уведомлении управления Пентагона, занимающегося закупками, указано, что в перечень стран, услугами которых будет запрещено пользоваться при проведении запусков коммерческих спутников, также вошли Китай, КНДР, Иран, Судан и Сирия.

Ранее в Пентагоне заявили о намерении создавать новое ядерное оружие для "сдерживания России".

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