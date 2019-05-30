Канцлером Австрии впервые стала женщина

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Канцлером Австрии впервые стала женщина

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Фото © Wikipedia

Австрийский президент Ван дер Беллен назначил нового канцлера. Им стала председатель Конституционного суда Австрии Бригитте Бирляйн. Примечательно, что впервые в истории страны правительство возглавит женщина.

Я уполномочиваю госпожу председателя сформировать новое правительство, — сказал Ван дер Беллен.

Бирляйн будет временным канцлером республики для формирования переходного правительства до досрочных выборов в Национальный совет.

Напомним, 28 мая президент Австрии Александр Ван дер Беллен отправил в отставку правительство, возглавляемое Курцем, после вынесения вотума недоверия на фоне скандала с бывшим вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе.

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