Диетолог назвал разумным совет Онищенко "жить впроголодь"

Врач объяснил, что Онищенко скорее обращался к людям с достатком, которые не ограничивают себя в еде.

Геннадий Онищенко прав, призывая пожилых россиян жить "чуть-чуть впроголодь", так как гипокалорийная диета может продлить жизнь. Об этом URA.RU заявил диетолог Михаил Гинзбург.

— Есть эксперименты на всех модельных животных (мышах, крысах, приматах). И на них показано, что уменьшение суточной калорийности процентов на 20 реально ведёт к увеличению продолжительности жизни, к уменьшению вероятности смерти от "возрастных" заболеваний, — рассказал эксперт.

По его словам, такой гипокалорийной диеты (для которой характерно пониженное содержание жиров и быстрых углеводов) придерживаются в ряде регионов Японии, Италии и Пуэрто-Рико и там же число столетних жителей выше среднего.

Напомним, депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко посоветовал пожилым россиянам снизить объём потребляемой пищи, "жить чуть-чуть впроголодь" и заниматься физкультурой. Позже он объяснил свою позицию.