Эксперт Книги рекордов России рассказал, как оценивали шпагат Волочковой

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Эксперт Книги рекордов России рассказал, как оценивали шпагат Волочковой

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Андрей Лобков признался, что идея зарегистрировать рекорд появилась давно, но у бывшей примы Большого театра не было для этого времени.

Главный эксперт Книги рекордов России, рекордсмен Guinness Андрей Лобков в беседе с Лайфом рассказал о критериях, которые применялись для оценки шпагата балерины Анастасии Волочковой.

Оценивался наибольший размах ног в поперечном шпагате. Использовалась рулетка — измерительный прибор, так сказать, который позволил развернуть рулетку до отметки 225 сантиметров, что послужило рекордом России. Данных рекордов зафиксировано не было, поэтому первооткрыватель и мотиватор — она первая, — рассказал он.

Эксперт добавил, что вручение сертификата и публикация рекорда на сайте состоятся немного позднее. Лобков добавил, что зарегистрировать достижение Волочковой предлагали давно, но в силу того, что у бывшей примы Большого театра не было времени, сделать это удалось только накануне во время одного из мастер-классов.

Мне, кстати, довелось посмотреть на разминку Анастасии Волочковой — это непередаваемые эмоции, звезда высшего пилотажа. Очень открытый, добрый, душевный человек. До этого мы с ней не были знакомы, это мои первые впечатления, — резюмировал эксперт.

Как ранее сообщила балерина, к такой спортивной форме она шла долгие годы.

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