В Калининграде из-за хулиганов забил зелёный фонтан — видео

В Калининграде неизвестные залили антифриз в фонтан в центре города, из-за чего вода приобрела ярко-зелёный цвет.
— Друзья, никакие инопланетяне не "травили" фонтан у Европы. Просто ночью неизвестные залили в него антифриз, — сказано в посте администрации города, размещённом в "Фейсбуке".
Как уточняется, власти занимаются поисками неизвестных — их пытаются отследить по камерам видеонаблюдения.
Ранее эксперты Роспотребнадзора предупредили об опасности купания в фонтанах.
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