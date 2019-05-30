В Калининграде из-за хулиганов забил зелёный фонтан — видео

Власти города занимаются поисками причастных к произошедшему — их пытаются отследить по камерам наблюдения.

В Калининграде неизвестные залили антифриз в фонтан в центре города, из-за чего вода приобрела ярко-зелёный цвет.

— Друзья, никакие инопланетяне не "травили" фонтан у Европы. Просто ночью неизвестные залили в него антифриз, — сказано в посте администрации города, размещённом в "Фейсбуке".

Как уточняется, власти занимаются поисками неизвестных — их пытаются отследить по камерам видеонаблюдения.

Ранее эксперты Роспотребнадзора предупредили об опасности купания в фонтанах.