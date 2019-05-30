Нарколог рассказал, как избежать зависимости от кофе

Чтобы избежать зависимости от кофеина, в первую очередь следует отказаться от ежедневного употребления бодрящего напитка. Об этом НСН рассказал психиатр-нарколог Александр Ковтун.

По мнению эксперта, не стоит пить кофе чаще одного-двух раз в неделю, поскольку его употребление не является жизненной необходимостью и целесообразно лишь в исключительных случаях.

— В жизни кофе нам не очень нужен. У нас зачастую работа офисная, сидячая. Другое дело, что иногда это нужно на дежурстве, авиадиспетчерам, например, водителям, чтобы не заснуть, — отметил он.

Также Ковтун подтвердил, что резкий отказ от кофе может вызвать у человека сильный дискомфорт, перепады настроения, а также сильное желание выпить данный напиток.

— У людей, которые регулярно употребляют кофе, формируется субдепрессия, соответствующее выражение лица, продольные депрессивные морщины — результат токсического воздействия кофеина на центральную нервную систему, — пояснил он.

Ранее врачи выяснили, что привычка пить кофе каждое утро может привести к возникновению зависимости.