В Москве таксист "прокатил" на капоте охранника, помешавшего заехать на тротуар

Водитель решил выломать столбики и заехать к ресторану на тротуар с проезжей части дороги.

В Москве водитель автомобиля такси прокатил на капоте, после чего сбросил на землю охранника, пытавшегося помешать ему заехать на тротуар. Инцидент произошёл у ресторана-караоке "Энгельс" вечером 29 мая.

Как рассказала Лайфу управляющая ресторана, охранник заведения хотел остановить таксиста, решившего выломать столбики, которые мешали заехать с проезжей части. Водитель сел за руль автомобиля и стал пытаться наехать на охранника. Тот, чтобы не попасть под колёса, запрыгнул на капот.

После этого таксист на бешеной скорости прокатил мужчину порядка 20 метров и сбросил на землю, резко остановившись.

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