Фиксированный набор товаров в России за пять лет подорожал на 41%

В список вошло 83 товара и услуги, в том числе продукты питания, одежда, средства гигиены, электричество и газ, а также проезд в транспорте.

Фиксированный набор товаров, по данным на апрель 2019 года, за пять лет подорожал на 41% и составил 15 956,14 рубля. Как сообщает портал News.ru со ссылкой на Федеральную службу государственной статистики, в 2014 году он был зафиксирован на отметке 11 288,63 рубля.

По данным издания, за год стоимость набора выросла на 6%. В апреле 2018-го она составляла 15 013,87 рубля. Как отмечается, такой набор используется для наблюдения за ценами и сопоставления покупательской способности в российских регионах.

В списке значится 83 товара и услуги. В их числе продукты питания, одежда, средства гигиены, коммунальные услуги (электричество и газ), а также проезд в транспорте.

Ранее сообщалось, что в России минимальный набор продуктов подорожал на 35% за пять лет.