Украинец был капитаном теплохода, который потерпел крушение в Будапеште

Официальная причина столкновения круизного судна и прогулочного катера по-прежнему не называется.

Капитан теплохода Viking Sygin, который накануне столкнулся с туристическим прогулочным судном "Русалка" в Будапеште, является гражданином Украины. Об этом сообщает Heti Világgazdaság.

Представитель венгерской полиции, выступая на пресс-конференции, отметил, что круизное судно Viking Sygin выполняло рейс по Дунаю в Будапешт из города Пассау, расположенного в Нижней Баварии. При этом украинский капитан обладал большим опытом работы.

Правоохранители заявили, что на данный момент эксперты продолжают выяснять, что послужило причиной столкновения. Также сотрудники полиции уже допросили экипаж, однако результаты опроса оглашены пока не были.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Обвинения в настоящее время никому не предъявлены.

Как сообщалось ранее, прогулочное судно опрокинулось и затонуло на реке Дунай в Будапеште вечером 29 мая. Жертвами стало семь человек, ещё 19 считаются пропавшими без вести. Предварительно установлено, что при крушении погибли туристы из Южной Кореи. Россиян среди погибших или пострадавших нет.