Хостел, где мать бросила двойняшек, оказался "детсадом" для детей эскортниц

Хостел в Подмосковье, в котором гражданка Украины бросила годовалых двойняшек, оказался "детсадом" для детей работниц сферы эскорт-услуг.

Как рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах, сотрудники хостела, помимо детей Алёны, приглядывали также за девятилетним ребёнком женщины, приехавшей из Таджикистана. Именно она посоветовала украинке место, где можно оставить детей.

После этого в конце апреля Алёна привезла детей в хостел, где оставила на несколько дней. Она забрала их, сказав, что помирилась с отцом малышей. Спустя примерно месяц женщина вновь оставила двойняшек сотрудникам хостела, которые обратились в правоохранительные органы, так как мать-кукушка перестала выходить на связь.

Как сообщал Лайф, малыши находятся под присмотром врачей. Розыском их матери занимаются правоохранители. На женщину завели уголовное дело об оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию ребёнка.