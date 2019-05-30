Глава ОП РФ заявил, что налогообложение мешает развитию фермерского хозяйства

Налогообложение является барьером для развития фермерского хозяйства. Об этом, выступая на форуме "Сообщество" в Улан-Удэ, сообщил секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев.

По его словам, налоговая служба блестяще решает задачи по увеличению ставок.

— Другой вопрос: зачем? У нас есть свободные бюджетные средства. Эту политику нужно постепенно менять, зачем брать деньги с фермеров в Бурятии, которые вопреки всему умудряются наладить функционирование своего хозяйства и обеспечить заработок семье, — сказал он.

Фадеева поддержал первый замглавы комиссии Общественной палаты России по развитию агропромышленного комплекса Александр Шипулин. По его словам, государство должно помогать фермерам развиваться, а не мешать им. Он также предложил увеличить до пяти миллионов гранты на развитие сельского хозяйства и увеличить сроки по выплате кредитов, которые выдаются фермерам.