Двое близнецов погибли в страшном ДТП с КамАЗом в Ленобласти — видео

Шестилетние мальчики погибли, несмотря на то что находились в детских креслах и были пристёгнуты.

Двое шестилетних близнецов погибли в страшной аварии на трассе в Ленинградской области. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места дорожно-транспортного происшествия.

45-летняя водитель "ниссана" потеряла управление, и её автомобиль, в котором находились дети, вынесло под КамАЗ с казахстанскими номерами. Женщину в тяжёлом состоянии доставили в реанимационное отделение.

Мальчики погибли, несмотря на то что находились в детских креслах и были пристёгнуты.

Напомним, ещё одна страшная авария с участием КамАЗа произошла сегодня, 30 мая, в Ростовской области.