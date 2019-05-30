Сын экс-сенатора признал, что сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков

Сын бывшего сенатора Амира Галлямова Тимур признался, что был под воздействием наркотиков, когда наехал на инспектора ДПС на Кутузовском проспекте 26 мая. Его слова приводит ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

— Он заявил, что раскаивается в содеянном и совершил преступление под воздействием наркотиков, — цитирует Мельникова ТАСС.

Как уже сообщал Лайф, молодой человек на своём внедорожнике Toyota Land Cruiser сбил сотрудника ДПС на Кутузовском проспекте в Москве. Причём судья зачитал данные экспертизы, которая показала, что Галлямов был под кокаином. Он арестован на два месяца.