Главный подозреваемый по делу о взрыве в Лионе действовал от имени ИГИЛ

Мужчина также признался, что сам изготовил бомбу и оставил её возле входа в кафе.

Главный подозреваемый в организации взрыва во французском Лионе Мохамед Хишем М. действовал от имени террористической группировки ИГИЛ*. Как сообщает телеканал BFM, об этом он заявил следователям на допросе.

Кроме того, мужчина признался, что сам изготовил бомбу и оставил её возле входа в кафе.

Напомним, 24 мая в Лионе прогремел взрыв. В результате пострадало 13 человек, среди которых один ребёнок. Судя по записям с камер видеонаблюдения, заминированный свёрток подбросил мужчина, который подъехал на велосипеде к булочной Brioche Doree и уехал, оставив сумку. Также оказалось, что взорвавшееся устройство было оснащено системой дистанционного запуска. Компоненты для бомбы он купил в интернет-магазине.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.