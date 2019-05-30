Конюхов назвал две книги, которые должен прочитать каждый образованный человек

Каждый человек в своей жизни обязан прочитать "Робинзона Крузо" и Евангелие, рассказал журналистам российский путешественник Фёдор Конюхов во время посещения выставки своих работ в Русском музее в Санкт-Петербурге.

— Каждый человек должен в жизни прочитать "Робинзона Крузо" и Евангелие. Тогда он будет образованным, — заявил он.

По его мнению, часть Библии, содержащая рассказы о жизни и учении Иисуса Христа, а также роман английского писателя Даниэля Дэфо, содержат важнейшие знания о человеческой жизни. Также путешественник признался в том, что "Робинзон Крузо" был его первой прочитанной в жизни книгой.

Кроме того, Конюхов отметил, что в последнее время школьники всё реже стали стремиться освоить такие профессии, как геолог или космонавт. По его словам, сегодня подростки отдают предпочтение квалификациям с потенциально высоким заработком — профессиям менеджера и программиста.

Конюхов также поделился, что никогда не мог представить, что его картины будут выставлены в Русском музее.

— Прежде всего я художник, а потом путешественник. Но так сложилось, что меня знают как путешественника. Русский музей я всегда воспринимал как храм, — отметил он.

Ранее Лайф писал, что Фёдор Конюхов готовится отправиться в три воздушные экспедиции, среди которых полёт в стратосферу на воздушном шаре.