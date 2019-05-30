В Сети выбрали имя для крупнейшей в Солнечной системе карликовой планеты

Крупнейшая в Солнечной системе карликовая планета 2007 OR10 может быть названа в честь Гунгуна, бога воды в китайской мифологии. Именно за это имя для плутоида проголосовало большинство пользователей, рассказала планетолог из обсерватории Джемини на Гавайях Меган Шуомб.

В ближайшее время первооткрыватели планеты направят в Центр малых планет официальный запрос о присвоении ей имени китайского божества.

Окончательное решение о названии для плутоида примут специалисты Комитета по номенклатуре малых тел Международного астрономического союза.

2007 OR10 is now known as Gonggong. It's not official yet. #Gonggong was the name chosen in a public poll and the name @megschwamb and @plutokiller will be submitting to the IAU.https://t.co/awDJL75OGz pic.twitter.com/5uRFYXED5q — Tony Dunn (@tony873004) 30 мая 2019 г.

Как отмечается, в большинстве случаев эксперты комитета одобряют соответствующие критериям имена, предложенные исследователями. По словам самих планетологов, название Гунгун удовлетворяет всем формальным требованиям МАС.

Планета была открыта ещё в 2007 году и считалась вполне обычным явлением для пояса Койпера с диаметром примерно в 1280 километров, из-за чего на протяжении длительного периода времени на неё не обращали внимания.

Три года назад группа венгерских учёных провела новое исследование с применением более точных средств и выяснила, что на самом деле диаметр планеты больше примерно на 300 километров, что делает её самой крупной карликовой планетой в поясе Койпера. Позже была открыта и её луна диаметром около 250 километров.