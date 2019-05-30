Украина ради НАТО откажется от прапорщиков и введёт новые звания

На Украине упразднят звания прапорщика и старшего прапорщика и введут новые — по стандартам НАТО. Об этом рассказала вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

Закон, который предусматривает реформу званий в соответствии со званиями в странах НАТО, в первом чтении принял украинский парламент.

Так, отменяются воинские звания "прапорщик", "старший прапорщик" ("мичман", "старший мичман") и вводятся новые — "рекрут", "штаб-сержант" ("штаб-старшина"), "мастер-сержант" и "главный мастер-сержант" ("старший мастер-старшина", "главный мастер-старшина").

— Смысл этого закона соответствует курсу на создание действенного профессионального сержантского корпуса и приобретение вооружёнными силами совместимости с вооружёнными силами стран НАТО, — заявила Геращенко.