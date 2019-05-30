Место, где оборвалась жизнь принцессы Дианы, назовут в её честь

Речь идет о площади над тоннелем в Париже. В 2008 году суд присяжных в Великобритании постановил, что Диана погибла из-за ошибки водителя Анри Поля, который ехал на скорости почти 200 километров в час и потерял управление.

Одна из центральных площадей Парижа будет носить имя принцессы Дианы, которая скончалась в результате смертельного ДТП больше 20 лет назад. Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на документ Комиссии по именованию улиц при мэрии французской столицы.

Речь идет о площади рядом с мостом Альма, названном в честь победы французов в Альминском сражении Крымской войны. Именно здесь — перед въездом в тоннель — оборвалась жизнь леди Ди.

Несмотря на то, что официальное решение о переименовании примут на заседании городского совета 11 июня, площадь у моста долгие годы является местом скорби по погибшей принцессе. Парижане и туристы давно хранят память о трагедии, принося туда фото, цветы и свечи.

Напомним, что смертельная авария произошла 31 августа 1997 года. Автомобиль египетского бизнесмена Доди Аль-Файеда, в котором ехала принцесса Уэльская, на большой скорости врезался в стену туннеля, ударился о разделительный барьер и перевернулся. Аль-Файед и водитель погибли на месте, Диана умерла в больнице через два часа после ДТП.

Леди Диана — первая жена принца Чарльза, принцесса Уэльская, сыграла огромную роль в жизни Великобритании конца XX века, а расследование ее загадочной гибели не прекращено до сих пор. Подробнее об истории ее жизни и смерти читайте на сайте uznayvse.ru