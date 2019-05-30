Ливни затопили тоннель под мостом рядом с ТЦ "Мега Белая дача" — видео

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Ливни затопили тоннель под мостом рядом с ТЦ "Мега Белая дача" — видео

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Ливни затопили тоннель под мостом рядом с торговым центром "Мега Белая Дача" в Московской области. Соответсвующее видео появилось в паблике "Типичные люберцы" в соцсети "ВКонтакте".

Схожая ситуация сложилась и в самих Люберцах. Вблизи станции Люберцы-1 также полностью затопило дорогу.

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/novosti_luber" target="_blank">Новости городского округа Люберцы | НГОЛ</a></p>

Напомним, подобный случай произошёл в 2016 году. Тогда из-за ливней у торгового центра образовалось озеро.

Как сообщалось ранее, сегодня по московскому региону прошёлся ливень. Пробки в столице из-за дождя достигли девяти баллов.

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