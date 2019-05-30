В Париже 60 активисток Femen разделись перед Лувром

Количество представительниц феминистского движения соответствовало числу убитых с начала года женщин, которым активистки таким образом "отдавали дань уважения".

В Париже около 60 представительниц феминистского движения Femen провели акцию протеста на площади Пале-Рояль перед Лувром. Об этом сообщает Europe 1.

Акцию активистки провели с целью "воздать дань уважения" шестидесяти женщинам, убитым с начала года во Франции.

Активистки прибыли на Пале-Рояль в четверг в 11 часов утра (12:00 мск — Прим. Лайфа). Обнажив грудь и подняв кулаки, они около десяти минут провели на знаменитых колоннах Бурена. Под конец акции они пустили в ход розовые дымовые шашки и выкрикивали лозунги в защиту прав женщин: "Убитые женщины безразличны родине", "Ни одной больше!", "Останови феминицид!".

При этом на своей груди они написали имена убитых во Франции женщин: "Жозетт застрелили", "Шанталь избили до смерти", "Гаэль зарезали беременной" и т.д.

— Каждые два дня мы узнаём о новой жертве, а мы до сих пор не видим ожидаемых действий, — заявила глава движения Femen Ирина Шевченко, осуждая "безразличие правительства".

Ранее Лайф писал, что пять активисток движения Femen устроили акцию во время протестов "жёлтых жилетов" в Париже на Елисейских полях.