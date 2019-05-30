Путин заверил, что власти продолжат поддержку семей с детьми

Глава государства отметил, что укрепление престижа материнства и отцовства является принципиальной задачей для всего мира.

Приоритетной задачей государства, общества и традиционных религий остаётся поддержка семей с детьми. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения орденов "Родительская слава". По его словам, многодетные семьи являются достоянием и благословением нашей страны, поэтому власти стремятся к тому, чтобы их только прибывало.

— Вы знаете об уже принятых решениях в сфере демографической политики: это и снижение налоговой нагрузки на многодетные семьи, и дополнительные выплаты и пособия, и льготные ипотечные программы, создание новых мест в яслях и детских садах, — напомнил президент. — Но мы обязательно продолжим эту работу.

Глава государства отметил, что укрепление престижа материнства и отцовства является принципиальной задачей для всего мира, и поблагодарил награждённых россиян за их родительский труд.

— Именно в многодетных семьях с малых лет закладывается ценность взаимопонимания и трудолюбия, справедливости и единства, — добавил российский лидер.