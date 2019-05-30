Крупный град выпал в Можайском районе Подмосковья

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Крупный град выпал в Можайском районе Подмосковья

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Непогода атаковала сегодня не только столицу, но и Московскую область. В распоряжении Лайфа оказались фотографии из Можайского района Подмосковья, где выпал крупный град.

<p>Фото © LIFE</p>

Напомним, что в результате ливней с грозами пробки в Москве достигли девяти баллов. В Подмосковье затопленным оказался ряд улиц и проездов, в частности тоннель перед мостом рядом с ТЦ "Мега Белая Дача" и дорога вблизи станции Люберцы-1.

Москвичей ранее предупреждали о непогоде.

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