Крупный град выпал в Можайском районе Подмосковья

Непогода атаковала сегодня не только столицу, но и Московскую область. В распоряжении Лайфа оказались фотографии из Можайского района Подмосковья, где выпал крупный град.

Напомним, что в результате ливней с грозами пробки в Москве достигли девяти баллов. В Подмосковье затопленным оказался ряд улиц и проездов, в частности тоннель перед мостом рядом с ТЦ "Мега Белая Дача" и дорога вблизи станции Люберцы-1.

Москвичей ранее предупреждали о непогоде.