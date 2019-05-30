Украина готовит новые санкции против России из-за археологов

Министерство по вопросам "временно оккупированных" территорий и внутренне перемещённых лиц Украины инициировало введение санкций против 28 научных и музейных учреждений России из-за проведения на полуострове Крым археологических раскопок. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Проект о введении санкций направлен на согласование в орган государственной власти. Как ожидается, он будет передан на рассмотрение Правительства Украины.

В министерстве подчеркнули, что часть якобы незаконных археологических раскопок в Крыму осуществлялась в рамках реализации Москвой проектов строительства транспортного перехода через Керченский пролив и трассы "Таврида", которая соединит Керчь и Севастополь.

Напомним, в декабре 2018 года Киев ввёл ограничения в отношении археологов, которые вели раскопки в Крыму после воссоединения полуострова с Россией.