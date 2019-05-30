Путин призвал укреплять престиж отцовства и материнства

Именно в многодетных семьях с малых лет закладывается ценность взаимопонимания и трудолюбия, справедливости и единства, считает российский лидер.

Президент России Владимир Путин считает многодетные семьи достоянием и благословением нашей страны. Об этом он заявил на церемонии вручения орденов "Родительская слава". Глава государства назвал укрепление отцовства и материнства принципиальной задачей.

— В современном полном противоречий мире принципиальная задача — укреплять сам престиж отцовства и материнства, общественный статус тех, кто растит и воспитывает много детей, дарит счастье и тепло домашнего очага тем, кто остался без попечения родителей, — отметил Владимир Путин.

Российский лидер также заявил о намерении государства усилить поддержку многодетных семей. Впрочем, меры в сфере демографической политики в нашей стране принимаются регулярно. Так, уже была снижена налоговая нагрузка на многодетные семьи, установлены дополнительные выплаты пособий, а ещё — льготы по ипотеке.