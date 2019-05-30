Джоан Роулинг выпустит четыре новые истории про Гарри Поттера

Ожидается, что все рассказы выйдут до конца следующего месяца на сайте Pottermore.

Британская сценаристка и писательница Джоан Роулинг выпустит четыре новые истории о Гарри Поттере в конце следующего месяца. Об этом сообщает The Mirror.

Книги появятся в электронном формате на официальном информационно-развлекательном ресурсе Pottermore, посвящённом вселенной Гарри Поттера.

Согласно предварительной информации, рассказы более детально раскроют тему обучения в школе чародейства и волшебства Хогвартс. А именно читатели смогут познакомиться с такими магическими дисциплинами, как чары, травология, защита от тёмных искусств, зельеварение, прорицания, астрономия и уход за магическими существами.

— Истории вернут вас обратно, чтобы изучить традиционный фольклор и магию, которые являются сердцем историй о Гарри Поттере, — говорится в аннотации.

При этом все четыре истории были проиллюстрированы лондонским художником Роганом Даниэлем Изоном. Поклонников Гарри Поттера ждут очаровательные рисунки, выполненные ручкой и чернилами в традиционном для Изона чёрно-белом формате.