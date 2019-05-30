Губернатор Севастополя заявил Лайфу о готовности города к курортному сезону

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Губернатор Севастополя заявил Лайфу о готовности города к курортному сезону

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Овсянников подчеркнул, что мест размещения будет достаточно для всех желающих, и заверил, что власти постараются оправдать ожидания туристов.

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников рассказал Лайфу о готовности города к курортному сезону, подчеркнув, что возможные провокации со стороны Украины никак не помешают его началу.

Мы полностью готовы. Кстати, по первым четырём месяцам мы фиксируем рост на 20–25% по сравнению даже с прошлым годом, — заявил губернатор.

Овсянников заверил, что мест размещения в Севастополе будет достаточно для всех желающих посетить город.

Мы ждём гостей, мы хотим, чтобы все могли насладиться морем, чтобы увидели наши новые скверы, парки, и, конечно, мы постараемся оправдать ожидания, — сказал председатель Правительства Севастополя.

Ранее Лайф сообщал, что Овсянников, который занимает должность губернатора Севастополя с 18 сентября 2017 года, опроверг слухи о своей отставке.

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