Маленький участник награждения в Кремле рассказал, о чём шептался с Путиным

Иван назвал главу государства добрым и заверил, что ему было нестрашно подходить к российскому лидеру.

Иван Лисейцев из Севастополя поговорил с Владимиром Путиным во время награждения многодетных семей в Кремле. Позже он признался, что рассказал президенту о том, что в их семье грядёт прибавление.

По словам мальчика, он хочет, чтобы мама родила ему сестрёнку — на семь детей в семье пока всего две девочки.

Иван отметил, что ему было нестрашно подходить к президенту, так как "он добрый".

Напомним, президент России Владимир Путин сегодня, 30 мая, вручил многодетным семьям ордена "Родительская слава". Выступая перед собравшимися, глава государства заявил, что власти продолжат поддержку семей.

Ранее Лайф писал, что брат Ивана стал маленькой звездой награждения в Кремле — он очень забавно скривился, откусив лайм.