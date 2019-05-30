Рособрнадзор призвал родителей не отпускать детей на ЕГЭ при плохом самочувствии

Как отметили в ведомстве, здоровье и благополучие всех выпускников является главным приоритетом.

Рособрнадзор призвал родителей не отпускать своих детей на сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ) в случае плохого самочувствия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— Мы призываем всех и в первую очередь родителей внимательно относиться к состоянию здоровья своих детей и не допускать для них рисков, связанных с излишним напряжением и волнением при опасных медицинских показаниях, — цитирует ведомство "Федеральное агентство новостей".

Так, Роспотребнадзор обращает внимание всех родителей выпускников на то, что любой одиннадцатиклассник может перенести сдачу ЕГЭ на резервный день в случае плохого самочувствия. Для этого ему будет необходимо предоставить медицинскую справку.

Для школьников с ограниченными возможностями могут быть созданы особые условия сдачи экзамена — проведение ЕГЭ могут организовать как на дому, так и в медучреждении.

Как отметил замруководителя Рособрнадзора Анзор Мурзаев, здоровье и благополучие всех выпускников и создание комфортных условий для сдачи экзаменов является приоритетом для ведомства.

Напомним, что 29 мая в Чебоксарах школьница скончалась во время сдачи ЕГЭ по математике в одном из учебных заведений. В Минздраве Чувашии рассказали, что у неё был врождённый порок сердца. Ранее Лайф рассказывал о подробностях внезапной кончины выпускницы.

Уполномоченная по правам ребёнка по региону назвала вероятными причинами внезапной смерти одиннадцатиклассницы волнение и жару.