Рособрнадзор призвал родителей не отпускать детей на ЕГЭ при плохом самочувствии

Рособрнадзор призвал родителей не отпускать своих детей на сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ) в случае плохого самочувствия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
— Мы призываем всех и в первую очередь родителей внимательно относиться к состоянию здоровья своих детей и не допускать для них рисков, связанных с излишним напряжением и волнением при опасных медицинских показаниях, — цитирует ведомство "Федеральное агентство новостей".
Так, Роспотребнадзор обращает внимание всех родителей выпускников на то, что любой одиннадцатиклассник может перенести сдачу ЕГЭ на резервный день в случае плохого самочувствия. Для этого ему будет необходимо предоставить медицинскую справку.
Для школьников с ограниченными возможностями могут быть созданы особые условия сдачи экзамена — проведение ЕГЭ могут организовать как на дому, так и в медучреждении.
Как отметил замруководителя Рособрнадзора Анзор Мурзаев, здоровье и благополучие всех выпускников и создание комфортных условий для сдачи экзаменов является приоритетом для ведомства.
Напомним, что 29 мая в Чебоксарах школьница скончалась во время сдачи ЕГЭ по математике в одном из учебных заведений. В Минздраве Чувашии рассказали, что у неё был врождённый порок сердца. Ранее Лайф рассказывал о подробностях внезапной кончины выпускницы.
Уполномоченная по правам ребёнка по региону назвала вероятными причинами внезапной смерти одиннадцатиклассницы волнение и жару.
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