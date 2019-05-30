С Байконура стартовала первая в 2019 году ракета "Протон-М"

Ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" стартовала с космодрома Байконур. Она должна вывести на орбиту спутник связи "Ямал-601". Трансляцию запуска космического аппарата ведёт "Роскосмос".
Первый запуск "Протона-М" в 2019 году состоялся в 20:42 мск, предыдущий старт такого носителя прошёл в декабре 2018 года.
#Ямал601: 119 секунд→ есть отделение первой ступени ракеты-носителя «Протон-М»— РОСКОСМОС (@roscosmos) 30 мая 2019 г.
//#Yamal601: T+01:59 min →first stage separation pic.twitter.com/UVIxWBW3Za
"Ямал-601", созданный по заказу российского оператора спутниковой связи "Газпром космические системы", станет самым мощным по пропускной способности среди всех российских спутников связи. Он предназначен для замены спутника "Ямал-202" и должен обеспечить фиксированной связью людей, проживающих на значительной части территории РФ, стран СНГ, Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.
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