С Байконура стартовала первая в 2019 году ракета "Протон-М"

Ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" стартовала с космодрома Байконур. Она должна вывести на орбиту спутник связи "Ямал-601". Трансляцию запуска космического аппарата ведёт "Роскосмос".

Первый запуск "Протона-М" в 2019 году состоялся в 20:42 мск, предыдущий старт такого носителя прошёл в декабре 2018 года.

"Ямал-601", созданный по заказу российского оператора спутниковой связи "Газпром космические системы", станет самым мощным по пропускной способности среди всех российских спутников связи. Он предназначен для замены спутника "Ямал-202" и должен обеспечить фиксированной связью людей, проживающих на значительной части территории РФ, стран СНГ, Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.