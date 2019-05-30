Россиянка возглавит штаб-квартиру ООН в Женеве

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Россиянка возглавит штаб-квартиру ООН в Женеве

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Фото © РИА "Новости" / Максим Блинов

На сегодняшний день данный пост генерального директора отделения ООН в Женеве занимает датчанин Михаэль Мёллер.

Российский государственный деятель Татьяна Валовая возглавит штаб-квартиру Организации Объединённых Наций в Женеве. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Текст соответствующего заявления был опубликован на официальном сайте организации.

Генсек добавил, что россиянка обладает более чем 35-летним опытом в области журналистики, дипломатии и госслужбы.

На сегодняшний день данный пост занимает датчанин Михаэль Мёллер. Татьяна Валовая тем временем занимает должность министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕАЭС).

Отметим, что Валовая окончила факультет международных экономических отношений Московского финансового института. Её карьера стартовала ещё в 1989 году в Правительстве РФ. За это время она успела поработать третьим секретарём Постпредства России в ЕС, а также в Аппарате Правительства Российской Федерации в должности заместителя директора, затем директора Департамента международного сотрудничества Правительства РФ.

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