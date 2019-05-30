За день в Москве выпало до половины месячной нормы осадков

Днём 30 мая в некоторых районах российской столицы выпала половина месячной нормы осадков, сообщает "Интерфакс".

— Больше всего осадков выпало на западе, в центре (до 20 мм) и юго-западе (до 25 мм) Москвы, — рассказал собеседник агентства.

По его словам, скопления воды в городе были ликвидированы.

Как отмечается, для мая в Москве месячная норма осадков составляет 51 миллиметр.

Ранее Лайф сообщал, что из-за ливня были затоплены тоннель под мостом рядом с торговым центром "Мега Белая Дача" и дорога вблизи станции Люберцы-1. Из-за дождя пробки на дорогах Москвы достигли девяти баллов.