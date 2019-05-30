Путин провёл разговор с Эрдоганом

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили Сирию.
— Отмечена важность наращивания совместной работы в целях стабилизации в провинции Идлиб, включая принятие эффективных мер по нейтрализации террористических группировок, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
Кроме того, стороны затронули в том числе тему сотрудничества в военно-технической сфере.
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