Путин провёл разговор с Эрдоганом

Читайте также

Путин провёл разговор с Эрдоганом

14

Фото © РИА "Новости" / Сергей Гунеев, Алексей Никольский

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили Сирию.

— Отмечена важность наращивания совместной работы в целях стабилизации в провинции Идлиб, включая принятие эффективных мер по нейтрализации террористических группировок, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, стороны затронули в том числе тему сотрудничества в военно-технической сфере.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×