Путин и Эрдоган договорились встретиться в рамках саммита G20 в Японии

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о встрече на полях саммита G20 в Японии. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера.

— Он (Эрдоган — Прим. Лайфа) сообщил о возможности встретиться на полях саммита G20 в Японии, чтобы обсудить результаты работы, — сказано в коммюнике.

В свою очередь пресс-служба Кремля, подтвердив, что Путин и Эрдоган договорились о дальнейших контактах, не назвала конкретную дату будущей встречи лидеров двух государств.

В ходе телефонного разговора президенты России и Турции затронули тему сотрудничества в военно-технической сфере и отметили важность наращивания совместной работы в целях стабилизации в провинции Идлиб.

Напомним, 28–29 июня в Осаке пройдёт саммит G20, который станет первым форумом такого рода на территории Японии.