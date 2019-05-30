СКР заинтересовался "кровавой фотосессией" возле мемориала ВОВ в Новороссийске

В ходе доследственной проверки будут установлены личности всех фигурантов происшествия.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителям следственных управлений провести доследственную проверку в отношении "кровавой фотосессии" возле мемориала ВОВ в Новороссийске. Об этом сообщается на официальном портале правительственного органа.

Следователям предстоит выяснить обстоятельства проведения съёмки на мемориале "Малая земля", посвящённом подвигу советских солдат в годы Великой Отечественной войны.

Кроме того, будут установлены личности всех участников инцидента, включая девушку-фотомодель и владельца белого BMW, который был залит бутафорской кровью.

Ранее местные СМИ сообщали, что на всех участников происшествия был создан административный протокол по статье "Мелкое хулиганство", а владельцу BMW, в частности, придётся ответить за парковку автомобиля на пешеходной зоне. Однако СКР данную информацию пока не подтвердил.

Ранее Лайф писал, что в Сеть попало видео, на котором запечатлена фотосессия молодых людей возле памятника ВОВ.