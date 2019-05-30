В Московском зоопарке родились краснокнижные винторогие козлята — видео

Как ожидается, в течение лета детёнышами обзаведётся ещё несколько самок, обитающих на "Турьей горке".

В Московском зоопарке в мае родились четырнадцать козлят.

— Первый детёныш появился на свет 13 мая, сейчас в общей сложности родилось 10 туров и четыре козлёнка. Однако, скорее всего, ещё несколько самок обзаведутся детёнышами в течение лета, — рассказали в пресс-службе зоопарка.

Как отмечается, маленькие туры активно исследуют каменистые уступы вольера — они уверенно держатся на ногах уже через несколько часов появления на свет. Особенность связана с тем, что только так детёныши могут избежать опасности со стороны хищников. В первые полгода жизни благодаря небольшому весу маленькие туры способны легко взбираться на вершины, куда не отваживаются подняться некоторые взрослые особи.

Ранее Лайф сообщал, что в Московский зоопарк привезли самца редчайшего гривистого волка.