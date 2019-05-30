Стоимость нефти снизилась после публикации данных о запасах в США

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Стоимость нефти снизилась после публикации данных о запасах в США

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Фото © Flickr/michaelarcand

Публикация данных о запасах энергоносителей в США спровоцировала снижение цен на нефть, сообщает "Интерфакс".

Как уточняется, июльские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:20 по московскому времени подешевели до 68,34 доллара за баррель.

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI за тот же период на Нью-Йоркской товарной бирже составила 58,17 доллара за баррель.

По данным Минэнерго США, запасы нефти на прошлой недели снизились на 282 тыс. баррелей.

При этом добыча нефти в стране выросла на 100 тысяч баррелей в сутки.

Ранее Лайф сообщал, что снижение мировых цен на нефть фиксируется с 1 мая.

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