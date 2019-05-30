Экс-глава Правительства Калмыкии: Хасиков придаст новый импульс республике

По его мнению, такое назначение должно дать сигнал федеральным властям о необходимости помогать региону.

Назначение Бату Хасикова на пост временно исполняющего обязанности главы Калмыкии должно придать республике новый импульс. Об этом во время встречи со студентами Калмыцкого государственного университета заявил бывший глава правительства региона Олег Кичиков.

По его словам, он неоднократно обсуждал социально-экономическое положение Калмыкии, которое "не вызывает особого оптимизма". Кичиков подчеркнул, что для развития региона нужны инвестиции, как частные, так и государственные.

По его мнению, такое назначение должно дать сигнал федеральным властям о необходимости помогать региону.

— Это сигнал не только для ведомств, но и для крупных компаний и организаций. Мы должны дать шанс Бату Сергеевичу поддержать решение президента, тем самым придать республике новый импульс, — заявил Кичиков.

Напомним, на должность врио главы Калмыкии кикбоксер Бату Хасиков был назначен 20 марта. Ранее он занимал пост сенатора от республики.