Украина распродаёт золотой запас

Глава Нацбанка Незалежной Яков Смолий рассказал, что в мае 2019 года золотовалютные резервы страны уменьшились на 1,2 миллиарда долларов и составили 19,3 миллиарда долларов, сообщает портал UBR.ua.

Как уточняется, снижение запасов связано со значительными выплатами по госдолгу.

Смолий отметил, что до конца 2019 года стране предстоит выплатить ещё пять миллиардов долларов внешнего и внутреннего долга.

Вместе с тем власти страны выражают надежду на то, что Международный валютный фонд выделит два миллиарда для сбалансирования платежей.

В свою очередь МВФ дал понять, что следующий транш будет совершён только после парламентских выборов и формирования правительства.

Ранее сообщалось, что госдолг Украины за месяц подскочил более чем на один миллиард долларов.