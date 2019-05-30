Глава Счётной палаты Украины пытался скрыть от журналистов дорогие часы — видео

На записи видно, что глава Счётной палаты снимает часы и под столом передаёт коллеге, чтобы она их спрятала.

Председатель Счётной палаты Незалежной Валерий Пацкан 29 мая приехал на заседание Верховной рады в часах, которые попытался спрятать от журналистов.

Видео с инцидентом в "Фейсбуке" опубликовал журналист-фотокорреспондент Богдан Бортаков.

На записи видно, как глава Счётной палаты снимает часы и под столом передаёт коллеге, чтобы она их спрятала.

— Если не хотите показывать часы — не надевайте их в зал заседаний, — отметил Бортаков в посте, сопровождающем видео.