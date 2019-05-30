Глава Счётной палаты Украины пытался скрыть от журналистов дорогие часы — видео

Председатель Счётной палаты Незалежной Валерий Пацкан 29 мая приехал на заседание Верховной рады в часах, которые попытался спрятать от журналистов.
Видео с инцидентом в "Фейсбуке" опубликовал журналист-фотокорреспондент Богдан Бортаков.
На записи видно, как глава Счётной палаты снимает часы и под столом передаёт коллеге, чтобы она их спрятала.
— Если не хотите показывать часы — не надевайте их в зал заседаний, — отметил Бортаков в посте, сопровождающем видео.
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