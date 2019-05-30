В Киеве допустили возможность телефонного разговора Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин может провести телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом заявил заместитель главы администрации лидера Незалежной Вадим Пристайко.

— У нас есть много планов по телефонным разговорам, включая, возможно, с Путиным. Особенно когда это касается важных для нас вопросов, — заявил Пристайко.

Ранее лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко заявила, что переговоры между Украиной и Россией необходимо "начать с чистого листа".