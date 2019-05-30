Пентагон предупредил о последствиях покупки С-400 Турцией

Приобретение Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 может поставить под угрозу взаимодействие Анкары с союзниками по НАТО, заявила исполняющая обязанности помощника министра обороны США по делам международной безопасности Кэтрин Уилбаргер 30 мая.

По её словам, сотрудничество РФ и Турции в Сирии является поводом для беспокойства для стран Европы и государств — членов НАТО.

В ходе выступления на вашингтонском Атлантическом совете она подчеркнула, что российская система С-400 "разработана специально для того, чтобы сбивать такие самолёты, как F-35".

— Завершение этой сделки будет иметь катастрофические последствия не только для самой программы F-35 (программы создания истребителя-бомбардировщика пятого поколения. — Прим. Лайфа), это также может привести к тому, что Турция не сможет взаимодействовать с союзниками по НАТО, что является ключевым аспектом для обеспечения обороны альянса, — отметила она.

Ранее посол Турции в США Сердар Кылыч заявил, что Анкара планирует разместить американские истребители пятого поколения F-35 вне зоны действия российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Напомним, власти Турции сообщили о закупке ЗРК С-400 у РФ. Власти США препятствуют этому решению, так как Анкара участвует в программе по истребителям F-35, а их использование одновременно с российскими ракетами якобы технически невозможно. В данный момент турецкие военные проходят обучение по работе с С-400.