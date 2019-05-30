Суд продлил арест экс замглавы МВД Махачкалы на два месяца

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Суд продлил арест экс замглавы МВД Махачкалы на два месяца

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Фото: © Pixabay

Советский районный суд Махачкалы оставил экс заместителя главы УМВД РФ по Махачкале Раипа Ашикова под арестом до 31 июля. Об этом ТАСС рассказал представитель суда.

Советский районный суд Махачкалы постановил продлить срок содержания под стражей Раипа Ашикова на два месяца, а всего — до четырёх месяцев, то есть до 31 июля 2019 года включительно, — заявил собеседник агентства.

Напомним, 1 апреля суд арестовал бывшего заместителя начальника полиции Махачкалы Раипа Ашикова на два месяца по подозрению в финансировании террористических группировок. 14 апреля спецслужбы задержали его брата Зиявудина Ашикова, временно исполняющего обязанности начальника местного отдела МВД.

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