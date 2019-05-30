Зеленский пообещал купить квартиру семье погибшего шахтёра

Во время разговора с горняками президент Украины также вступил в словесную перепалку с журналисткой "Прямого".

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался во Львовской области с работниками шахты "Лесная", где накануне погибло два горняка, и пообещал приобрести квартиру для родственников одного из них. Об этом сообщается на странице "Евромайдана" в "Фейсбуке".

Согласно разговору на видеозаписи, шахтёры жаловались президенту на низкие зарплаты и условия труда, тогда как журналистка "Прямого" обвинила Зеленского в том, что матери погибших работников ждали главу государства целый день.

— Я не приехал? Или потому что вы телеканал "Прямой", вы можете помочь? Давайте сейчас мы с вами купим квартиру людям. Вот давайте, канал "Прямой", мы с вами пообещаем и вместе с вами... 50 на 50 скидываемся и покупаем квартиру. Пообещайте сейчас, — заявил в ответ корреспонденту Зеленский.

После чего сотрудница телеканала призналась, что готова поделиться своей зарплатой.

Лидер страны добавил, что если у семьи будет вопрос касаемо жилплощади, поскольку у них "даже нет своего угла", то он поможет в ближайшее время.

Как сообщал Лайф, ранее во Львовской области на шахте "Лесная" произошёл обвал породы. Жертвами происшествия стало по меньшей мере двое рабочих.