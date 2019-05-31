В Ираке шесть человек погибли в результате серии взрывов — видео

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В Ираке шесть человек погибли в результате серии взрывов — видео

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В иракском городе Киркук на севере страны в результате серии взрывов погибло шесть человек, ещё 12 пострадали. Об этом сообщает телеканал Rudaw.

Взрывные устройства были установлены в автомобилях, которые располагались в разных частях города. В числе пострадавших оказались сотрудники иракских служб безопасности.

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