Киев намерен изменить состав группы по урегулированию конфликта в Донбассе

Секретарь СНБО Александр Данилюк уведомил, что изменения произойдут в ближайшее время.

Украина собирается изменить состав представителей в группах по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в эфире телеканала "1+1".

— Скажу только одно, что персональный состав минских групп будет изменён. Это случится в ближайшее время, — заявил он.

Данилюк исключил участие главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука в переговорах по Донбассу в качестве официального представителя страны.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что не будет представлять интересы Киева в международных переговорах по Донбассу при новом президенте Украины. Свою позицию он объяснил тем, что расходится с Зеленским во мнении по ряду принципиальных для него вопросов.