В ДТП под Владимиром погибло три человека, в том числе ребёнок

Три человека, в том числе ребёнок, погибли в результате столкновения Chevrolet Lacetti и автомобиля "ВАЗ-2115" во Владимирской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла на 7-м км автодороги Владимир — Муром — Арзамас. По предварительной информации, водитель иномарки не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где и столкнулся с ВАЗом. Ещё два человека пострадали.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.